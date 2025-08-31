ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът на Гърция е новият водач в обиколката на България

Италианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club спечели първия етап в 72-ата колоездачна обиколка на България.

Той измина разстоянието от 122,5 километра от Приморско до Бургас за 2.30:06 ч. Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арваниту (Гър) от Team United Shipping и Алберт Гатеман (Гер) от Benotti Berthold.

Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов (той кара за френския "Мартиг" със спортен директор Христо Зайков), който е с времето на победителя.

Шампионът на Гърция Арваниту оглави генералното класиране и ще носи жълтата фланелка.

Третият етап в понеделник е 134,2 км от Карнобат до Казанлък.

