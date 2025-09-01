България 12-а на световното за бездомни

"Отбор на надеждата" завърши на дванадесето място от четиридесет отбора в крайното класиране на световното за бездомни в Осло, Норвегия, след като загуби с 6:9 от Литва последния си мач в турнира. Литовците започнаха мача по-концентрирани на мокрия и хлъзгав терен и бързо поведоха с 4:0. До края на първото полувреме двата отбора си вкараха по още два гола за 2:6. През втората част "Отбор на надеждата" стоеше по-добре на терена, но в крайна сметка съумя да намали разликата само с един гол.

Крайното класиране на българския тим тази година кореспондира с неговото представяне и при предишните му 10 участия на Homeless World Cup, при които усреднено е завършвал на 12-13 място.

Тази година Homeless World Cup има нови шампиони. Във финалния мач при мъжете Египет надделя над Португалия с 4:3, а при дамите Уганда безапелационно победи миналогодишния носител на титлита Мексико с 6:0.

"Юбилейният двадесети световен шампионат беше изключително силен. И в мъжкото, и в женското направление имаше поне по 5 отбора, които при определени обстоятелства можеха да се победят един друг. Нашият тим имаше отличен жребий за първата групова фаза, но във втората се изправихме срещу два отбора, които впоследствие достигнаха до полуфинал. Класирането ни отразява реалистично нивото на "Отбор на надеждата" 2025", коментира националният селекционер на българския състав Борислав Фердинандов.

Вчера беше официално обявено, че следващото световно първенство по стрийт футбол за бездомни хора - Homeless World Cup 2026, ще се състои отново в Мексико Сити. На същото място се проведоха и шампионатите през 2012 и 2018 година.