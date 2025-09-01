ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаи...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21205450 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

2504
Снимка: Ройтерс

13,00 ч Волейбол, СП (ж), САЩ - Канада MAX sport 2

13,30 ч Баскетбол, ЕП (м), Швеция - Черна гора "Нова спорт"

14,45 ч Баскетбол, ЕП (м), Естония - Турция "Диема спорт" 2

16,30 ч Волейбол, СП (ж), Турция - Словения MAX sport 2

16,30 ч Баскетбол, ЕП (м), Германия - Великобритания "Нова спорт"

17,30 ч Футбол, "Марек" - "Миньор" "Диема спорт"

18,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1/Eurosport 2

20,30 ч Футбол, "Уеска" - "Ейбар" MAX sport 2

20,30 ч Баскетбол, ЕП (м), Финландия - Литва "Нова спорт"

21,15 ч Баскетбол, ЕП (м), Сърбия - Чехия "Диема спорт" 3

1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1/Eurosport 2

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол