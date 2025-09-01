13,00 ч Волейбол, СП (ж), САЩ - Канада MAX sport 2
13,30 ч Баскетбол, ЕП (м), Швеция - Черна гора "Нова спорт"
14,45 ч Баскетбол, ЕП (м), Естония - Турция "Диема спорт" 2
16,30 ч Волейбол, СП (ж), Турция - Словения MAX sport 2
16,30 ч Баскетбол, ЕП (м), Германия - Великобритания "Нова спорт"
17,30 ч Футбол, "Марек" - "Миньор" "Диема спорт"
18,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1/Eurosport 2
20,30 ч Футбол, "Уеска" - "Ейбар" MAX sport 2
20,30 ч Баскетбол, ЕП (м), Финландия - Литва "Нова спорт"
21,15 ч Баскетбол, ЕП (м), Сърбия - Чехия "Диема спорт" 3
1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1/Eurosport 2