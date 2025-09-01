ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десподов гостува на “Лудогорец” преди Коледа

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21205461 www.24chasa.bg

Отлична оценка за първото световното по джудо в България

1260
Снимка: Startphoto.bg

България е получила отлична оценка за организацията на световното по джудо за кадети, което приключи в София. Това бе първата проява на такова ниво в историята на този спорт у нас.

Джудистите ни завършиха с две пети места на Цветелин Мартинов и Иво Галенков и едно седмо на Преслав Николов.

В отборната надпревара в неделя нашите се паднаха срещу изключително силния състав на Казахстан, който спечели 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови медала от шампионата, и логично загубиха с 1:4. Единствената ни победа взе Мария Черкелиева (+63) над Рамиля Арстанбекова. Владимир Тодоров (60) падна от Бахдаулет Кабдешов, Христо Димитров (81) - от Мирзатай Кидирбей, Никола Марков (+81) - от Адилжан Жаудинов, и Андреа Стоева (63) - от Азима Серик. Така нямаше смисъл от двубоя Калина Григорова (48) - Асел Русланова, който не се състоя.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол