Любо Пенев даде рецептата за ЦСКА: Да им леят куршум

Преди години Любослав Пенев даде рецептата за днешната ситуация в ЦСКА.

И тогава се говореше, че играчите се страхували, както мрънка Душан Керкез от началото на сезона, който го вписа в историята на ЦСКА с абсолютния антирекорд от 6 поредни срещи без победа от началото на сезона.

На въпрос дали играчите се страхуват, Пенев отсече в типичния си стил: Какво да правим - да им леем куршум ли? Не знам обаче кой калибър ще ни трябва.За второ поредно първенство ЦСКА приключи със сезона още преди да е почнала учебната година.

И съвсем скоро ще трябва да се огледа поне за треньор като Христо Янев, който се специализира в спасението на изпадащи отбори. Поне така ще се измъкне от тройката, която през новия сезон ще играе във Втора лига. Но Керкез не смята да напуска сам и се стяга за лагер на Банско по време на паузата за националните отбори. Там щели да се адаптират и новите попълнения, които все още не са дошли, въпреки че едва ли някой в клуба не е знаел, че първенството стартира през юли.

Но поне до момента е ясно, че в Борисовата градина са единствените, които не са го вденали.

Приказките как селекцията се провалила, защото играчи не искали да идват в София, вече се превърнаха в лъжа, като се вземе предвид какви играчи напълниха всички отбори от елита, дори тези с финансови проблеми, които се знаят и от децата.

Явно събирането на доста неможачи в ЦСКА дава своите плодове.

Въпреки историческия срам Керкез отново не намери причина в себе си за безумията на терена по време на двубоя със “Славия”. Той пусна като титуляр Джеймс Ето'о въпреки съобщението, че камерунецът си реди трансфер в “Макаби” (Нетаня), и то вероятно зад гърба на ЦСКА.

И халфът се отблагодари с гол от 50 метра и асистенция, след което реши, че е дал всичко от себе си и в рамките на 13 минути си изкара два жълти картона за тактически нарушения в центъра и не остави друг шанс на съдията Георги Давидов, освен да го изгони и да бъде наказан за домакинството на “Септември”, което си е дерби на опашкарите.

От клуба оплюха рефера преди мача, а след него никой не посмя да каже и дума за съдийството. Можеше поне да му благодарят за точните преценки на терена.

В състава се завърна Браян Кордоба, който от месеци е предлаган на куп отбори, но всички се отказват, като чуят заплатата му. На десния фланг се оказа, че новото попълнение Пастор освен бързина не притежава никакви навици в защита, като бе направен на палячо от едно 19-годишно момче - Кристиян Балов, който вероятно взема 1/100 от заплатата му.

От другата страна действаше Сейни Санянг, на когото бившият наставник Александър Томаш забрани да тренира с първия отбор, а сега е неизменен титуляр поради липсата на друг. А за хаоса между тримата централни защитници въобще не трябва да се отваря въпрос.

В цялата ситуация най-добре от треньор, спортен директор и играчи отново реагираха запалянковците. До последно те подкрепиха ЦСКА, а след последния сигнал се изнесоха светкавично от стадиона на “Славия”, за да не гледат в очите плужеците, които разхождат фланелката, от която преди години всички трепереха. А днес се радват, че им предстои мач с ЦСКА. Вероятно Душан Керкез ще трябва да бъде уведомен, след като забрави, че първенството почва през юли, а не на 15 септември, че в края на този сезон последните три отбора в класирането изпадат директно във Втора лига, а 13-ият играе бараж за оставане.

И като се имат предвид последните два баража, в които ЦСКА участва, изгледите не са добри.