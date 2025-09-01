Владо Николов изпрати с прегръдка синовете си на световното във Филипините (Видео)

Огромна надежда и амбиция за силно представяне на световното първенство по волейбол във Филипините имат братята Алекс и Симеон Николови.

“Амбицията ни наистина е голяма, почти безкрайна.

Всеки ден се доказваме, като започнем от тренировки, на лагери, в приятелски мачове и накрая като завършим с мачовете на световното първенство. Лично аз тежест не усещам, смятам, че и отборът. Отиваме заедно като една голяма група, за да дадем всичко от себе си и да видим докъде ще ни стигнат силите”, заяви Алекс.

“Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра. Да, усещам вдигнатата летва, но тя не тежи, а лично на мен ми помага и ме мотивира да надвиша очакванията. Цяло лято чакаме това световно и сме готови да дадем всичко от себе си”, сподели пък Мони Николов.

Двамата с брат му Алекс бяха изпратени за световното с прегръдка в двора на дома си от баща им - легендата Владимир Николов.

