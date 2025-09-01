Илия Груев: "Лийдс" направи солиден старт на сезона

Националът Илия Груев коментира пред сайта на “Лийдс” домакинското реми 0:0 с участника в Шампионската лига “Нюкасъл” от III кръг на Висшата лига. След него тимът на халфа има 4 т.

“Мисля, че играхме много зряло. Пресата и интензивността, която показахме, бяха наистина добри и на високо ниво срещу силен отбор, който играе в Шампионската лига.

Смятам, че можем да бъдем доволни от това. Разбира се, искаме да печелим, но мисля, че това е много солидно и добро представяне у дома. В 2 мача не допуснахме нито един гол и взехме 4 т. Така че като цяло бих казал, че това е добър, солиден старт за нас и искаме да продължим така. Разбира се, това са само 3 мача.

Пътят е дълъг и трябва да останем здраво стъпили на земята. Но също така можем да имаме самочувствие, защото го заслужаваме след тези 3 мача. Мисля, че феновете са много важни за нас. Те ни дават тласък.

Това ще бъде ключов фактор за нас през този сезон”, споделя Груев.

