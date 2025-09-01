Десподов гостува на “Лудогорец” преди Коледа

Кирил Десподов ще се завърне в Разград малко преди Коледа. Капитанът на националния отбор и неговият ПАОК ще гостуват на 11 декември на “Лудогорец” в 6-ия кръг от същинската фаза на Лига Европа. Това стана ясно, след като УЕФА определи програмата на 14-кратните шампиони за мачовете в основната фаза на втория по сила турнир на европейската футболна централа.

Отборът на Руи Мота започва кампанията с гостуване на шведския “Малмьо” на 24 септември от 22,00 часа. Обикновено родните тимове, в това число и “Лудогорец”, ядат здрав пердах срещу тимове от Далечния север.

След това за разградчани предстои да приеме миналогодишния финалист от Лигата на конференциите “Бетис” (2 октомври). След 2 гостувания за “Лудогорец” - първо на “Йънг Бойс” (23 октомври), а след това и на “Ференцварош” (6 ноември). Както е известно, родният първенец вече се изправи срещу унгарския шампион в пресевките от Шампионската лига, където отпадна именно от водения от Роби Кийн тим.

Второто домакинство за разградчани е на “Селта” (27 ноември). След споменатия двубой с ПАОК на “Лудогорец” му остават още 2 мача от същинската фаза на Лига Европа, като съперници са “Рейнджърс” и “Ница”. Тези срещи са след Нова година, в края на януари. Шампионите на България ще гостуват на гранда от Шотландия на 22-и. Хегемонът у нас приключва основната фаза с домакинство на “Ница” (30 януари). (24часа)