ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец" много щастлив от победата...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21205491 www.24chasa.bg

Голям успех! Милена Тодорова спечели бронз при дебюта си на градското състезание в Дрезден

1188
Каролине Кнотен, Лоте Лие и Милена Тодорова Снимка: IBU

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова се представи страхотно при дебюта си в традиционното градско състезание в Дрезден в летния вариант на зимния спорт.

Националката, поканата към която от германските домакини е признание за влизането ѝ в елита след силния минал сезон, се нареди трета в масовия старт и заслужи бронза.

Милена доусна 3 пропуска в стрелбата и остана на 1,1 сек от победителката Лоте Лие (Белгия, 2 грешки) и на1 сек от втората Каролине Кнтоен (Норвегия, 3).

При мъжете победата взе французинът Ерик Перо (3).

Състезанието при легендите спечели отказалият се след края на миналия сезон доминатор в биантола Йоханес Тингнес Бьо, свалил всички мишени.

Каролине Кнотен, Лоте Лие и Милена Тодорова Снимка: IBU

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол