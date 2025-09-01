Голям успех! Милена Тодорова спечели бронз при дебюта си на градското състезание в Дрезден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова се представи страхотно при дебюта си в традиционното градско състезание в Дрезден в летния вариант на зимния спорт.

Националката, поканата към която от германските домакини е признание за влизането ѝ в елита след силния минал сезон, се нареди трета в масовия старт и заслужи бронза.

Милена доусна 3 пропуска в стрелбата и остана на 1,1 сек от победителката Лоте Лие (Белгия, 2 грешки) и на1 сек от втората Каролине Кнтоен (Норвегия, 3).

При мъжете победата взе французинът Ерик Перо (3).

Състезанието при легендите спечели отказалият се след края на миналия сезон доминатор в биантола Йоханес Тингнес Бьо, свалил всички мишени.