Ламин Ямал се разписа преди София, но "Барса" направи само 1:1 с "Райо Валекано"

Вундеркиндът на Испания Ламин Ямал (18 г.) се разписа в последния мач преди гостуването на европейския шампион в София на 4 септември за световна квалификация с България, но това стана при издънка на "Барселона".

Шампионите направиха само 1:1 при гостуването си "Райо Валекано" и така загуби първи точки за сезона в Примера дивисион. Със 7 каталунците останаха трети след големия съперник "Реал" и "Атлетик" (Билбао), които са с пълен актив от 9 т.

Ямал откри резултата от дузпа в 40-ата мин.

След почивката отборът от мадридското предградие Вайекас изравни чрез Фран Перес (67). Домакините изпуснаха и няколко много изгодни положения да бият "Барса" и са 10-и с 4 т.