ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец" много щастлив от победата...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21205560 www.24chasa.bg

Треньорът на "Лудогорец" много щастлив от победата над "Ботев" (Пд)

700
Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

"Лудогорец" контролираше мача срещу "Ботев" (Пловдив) и спечели заслужено трите точки, заяви старши треньорът Руи Мота след победата с 2:1 в мач от седмия кръг на елита ни. Така домакините от Разград се завърнаха на първото място в класирането.

"Много същ щастлив, че спечелихме три точки. Направихме добър двубой и заслужавахме да спечелим.

Леко сме разочаровани от онази ситуация в първото полувреме, в която не бяхме концентрирани и получихме гол. Върнахме обаче бързо гола и контролирахме двубоя. Можехме да вкараме и повече, но техният вратар направи много спасявания. В последните седмици ни се натрупаха много мачове, така че сме доволни от победата", добави Мота.

Руи Мота

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол