ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски национал плати 1000 литра бира за фенове...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21205570 www.24chasa.bg

“Левски” 2 седмици се пазари с последния нов

1284
Акрам Бурас Снимка: "Левски"

2 седмици “Левски” преговаря с последното си ново попълнение Акрам Бурас.

В събота алжирецът подписа договор със “сините” до лятото на 2028 г. Той идва от “МС Алжер”, като столичани плащат няколко хиляди евро за правата на халфа.

Полузащитникът признава, че още преди да влезе в контакт с “Левски”, е чувал за клуба. След като стартират преговорите с него, той започва още по-сериозно да се интересува от “сините”. И следи изявите им в Европа и първенството.

В основата на привличането на халфа пък стои бившият нападател на “Левски” и любимец на публиката Билал Бари.

“Гледах мачовете на отбора. Харесва ми стилът на игра, доволен съм и съм щастлив, че мога да помогна”, каза в първото си интервю пред клубната телевизия последното засега ново попълнение в тима на Хулио Веласкес.

“Надявам се, че ще спечелим титлата и купата. Искам да помогна на “Левски” да стигне до върха”, каза още алжирецът.

Бурас добави, че може да играе навсякъде в средата на терена. И нито една от позициите в центъра не му е чужда.

Акрам Бурас Снимка: "Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол