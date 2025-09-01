“Левски” 2 седмици се пазари с последния нов

2 седмици “Левски” преговаря с последното си ново попълнение Акрам Бурас.

В събота алжирецът подписа договор със “сините” до лятото на 2028 г. Той идва от “МС Алжер”, като столичани плащат няколко хиляди евро за правата на халфа.

Полузащитникът признава, че още преди да влезе в контакт с “Левски”, е чувал за клуба. След като стартират преговорите с него, той започва още по-сериозно да се интересува от “сините”. И следи изявите им в Европа и първенството.

В основата на привличането на халфа пък стои бившият нападател на “Левски” и любимец на публиката Билал Бари.

“Гледах мачовете на отбора. Харесва ми стилът на игра, доволен съм и съм щастлив, че мога да помогна”, каза в първото си интервю пред клубната телевизия последното засега ново попълнение в тима на Хулио Веласкес.

“Надявам се, че ще спечелим титлата и купата. Искам да помогна на “Левски” да стигне до върха”, каза още алжирецът.

Бурас добави, че може да играе навсякъде в средата на терена. И нито една от позициите в центъра не му е чужда.

