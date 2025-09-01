Руснаци купуват български национал за 700 000 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Оренбург" купува защитника на българския национален отбор Емил Ценов, като руският клуб е договорил с българския ЦСКА 1948 условията за трансфера.

Сумата на сделката ще възлиза на около 700 хиляди евро, съобщават в Русия.

Защитникът е преминал успешно медицински прегледи в България. В момента се обсъждат условията на личния му договор с "Оренбург".

Снощи Ценов изигра последния си мач за ЦСКА 1948, след което се присъедини към българския национален отбор. След международната пауза той ще замине за Русия и ще подпише договор с "Оренбург".