Руснаци купуват български национал за 700 000 евро

1860
Емил Ценов (вляво) изигра последния си мач за ЦСКА 1948 при загубата с 1:2 от "Левски" на "Герена". Снимка: Startphoto.bg

"Оренбург" купува защитника на българския национален отбор Емил Ценов, като руският клуб е договорил с българския ЦСКА 1948 условията за трансфера.

Сумата на сделката ще възлиза на около 700 хиляди евро, съобщават в Русия.

Защитникът е преминал успешно медицински прегледи в България. В момента се обсъждат условията на личния му договор с "Оренбург".

Снощи Ценов изигра последния си мач за ЦСКА 1948, след което се присъедини към българския национален отбор. След международната пауза той ще замине за Русия и ще подпише договор с "Оренбург".

Емил Ценов (вляво) изигра последния си мач за ЦСКА 1948 при загубата с 1:2 от "Левски" на "Герена".

