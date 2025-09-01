ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бундеслигата продаде играчи за 1 044 420 000 евро

Флориан Вирц Снимка: Ройтерс

С трансфера на Ник Волтемаде от „Щутгарт" в английския „Нюкасъл" Бундеслигата отново мина милиард евро от продажба на играчи.

В летния прозорец бяха дадени общо 1 044 420 000 евра за футболисти от елита на Германия.

Волтемаде струваше 90 млн. на „свраките", а преди година пристигна в Щутгарт като свободен агент от „Вердер".

Интересно е, че освен него още 17 играчи от Бундеслигата поеха към Острова, като рекордният трансфер бе на Флориан Вирц.

„Ливърпул" плати за немския национал 125 млн. евро на „Байер" (Леверкузен).

Флориан Вирц Снимка: Ройтерс

