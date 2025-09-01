№1 в света Иван Иванов натупа американец за старт на US Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водачът в световната ранглиста започна по подобаващ начин участието си в откритото по тенис на САЩ при юношите.

Шампионът от "Уимбълдън" Иван Иванов отстрани 7:5, 6:1 представителя на домакините от САЩ Майкъл Антониъс. 16-годишният варненец направи пробив в първия сет, допусна да му го върнат, но в края на частта бе достатъчно убедителен. Агресивната игра на Иванов му позволи да прави каквото си иска по корта във втория сет и въпреки някои неубедителни волета мачът приключи бързо.

В следващия кръг нашият тенисист очаква Максуел Екстед (също от САЩ) или Карим Бенани (Мар).