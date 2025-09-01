ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сабаленка безпроблемно стигна 1/4-финал на US Open

Меси падна във финал в САЩ, Суарес наплю противник

СНИМКА: РОЙТЕРС

Отборът на "Интер Маями", пълен със звезди като Лео Меси, Серхио Бускетс и Луис Суарес, падна 0:3 във финала за купата на лигата на САЩ от "Сиатъл Саундърс".

Двубоят обаче ще се запомни с грозните сцени след последния съдийски сигнал. 

Серхио Бускетс удари юмрук в лицето на съперника, след което настана спречкване и размяна на блъскане и удари

Нападателят на Маями Луис Суарес беше един от
играчите в центъра на схватката, а видеокамери го заснеха както плюе по човек от щаба на "Сиатъл" след мача, докато мелето утихва.

Иначе двубоят се игра в Сиатъл пред публиката от 69 314 души на "Люмен Фийлд" - рекорд за посещаемост на мачове от Купата на лигата и отбора на Сиатъл.

СНИМКА: РОЙТЕРС

