ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сабаленка безпроблемно стигна 1/4-финал на US Open

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21206649 www.24chasa.bg

Дел Боске: Всички в "Бетис" до ден-днешен си спомнят за Трифон Иванов

1668
Трифон Иванов

"Аз обаче искам да спомена специално и един Трифон Иванов, който също бе част от онова Златно поколение на България. За съжаление той си отиде много млад, само на 50 години...Искам да ви кажа, че и до ден-днешен всички в "Бетис" си спомнят за него".

Това казва в интервю за пресслужбата на БФС бившия селекционер на Испания Висенте дел Боске.

Той говори обширно за официалната мачова програма за световната квалификация България и европейския шампион. Срещата е на 4 септември и ще бъде пред 40 хил. на "Васил Левски".

Най-успешният селекционер в историята на "Ла Роха" предупреди своите сънародници, че трябва да внимават с предстоящия двубой в София, тъй като той идва в началото на клубния сезон, когато футболистите не са навлезли още във върхова форма. Дел Боске, извел националния отбор на своята родина до световна и европейска титла, се върна назад във времето, спомняйки си за силните години на Христо Стоичков и Любослав Пенев в Ла Лига, но и не само...

„Двама фантастични футболисти! Нападатели с невероятни качества, но и много силни като характери. Фактът, че и до днес хората в Испания ги помнят и ги споменават, говори достатъчно красноречиво за таланта и влиянието им", казва още Дел Боске.

Трифон Иванов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол