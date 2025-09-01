Съдиите ще разясняват спорни ситуации в първите 7 кръга от първенството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От БФС и по-точно от Съдийската комисия ще направят коментар на спорни ситуации в първите 7 кръга на първенството. По принцип у нас реферите биват атакувани постоянно, къде с вина къде без. Жалбите срещу тях пък са основна дейност на пресотделите в клубовете.

Ето съобщението на централата:

"Българският футболен съюз информира, че във вторник, 2 септември, от 11,00 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към централата.

Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията, които ще отговарят на въпросите на медиите."