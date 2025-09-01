Новак Джокович: В Ню Йорк пак смърди на марихуана

Вече няколко години играчи се оплакват, че в Националния тенис център в Ню Йорк, където се играят мачовете от US Open, мирише на марихуана. Първо бяха Александър Зверев (корт №17 смърди като хола на Снуп Дог) и Мария Сакари, а сега се присъедини и Каспер Рууд.

“За мен това е най-големият проблем. Миризмата де усеща и на корта. Не мога да приема за нормално някой да пуши трева само на няколко метра от мен. Не можем нищо да направим, защото е необходима промяна в закона, а и се съмнявам, че някой ще ни обърне внимание”, коментира норвежецът.

На същото мнение е и Новак Джокович.

“Усеща се повече отвсякъде! На някого пречи повече, на друг по-малко. И аз не съм фен на тази миризма, всъщност смрад! Но тук е позволено и някак трябва да го приемеш такова, каквото е. Усеща се навсякъде, но това е положението”, заяви рекордьорът по титли от “Големият шлем”.

