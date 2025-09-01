ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Сити" и ПСЖ договориха Донарума

Джанлуиджи Донарума Снимка: Ройтерс

Английският "Манчестър Сити" и френският победител в Шампионската лига ПСЖ се договориха за трансфера на италианския национален вратар Джанлуиджи Донарума, съобщават медии на Острова. Очаква се стражът да премине във Висшата лига срещу сумата между 30 и 35 млн. евро. Донарума ще замени отиващия в турския "Фенербахче" Едерсон.

26-годишният страж ще премине при "гражданите" с дългосрочен договор, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес. Те ще бъдат в Италия, а след паузата за националните отбори вратарят ще пътува за Манчестър.

Джанлуиджи Донарума Снимка: Ройтерс

