Специален фитнес за възстановяването на Григор Димитров

Звездата ни в тениса Григор Димитров се възстановява след операцията заради контузията, която го принуди да се откаже на “Уимбълдън” и да пропусне US Open.

Лечението на разкъсан гръден мускул изисква време и бившият №3 в света знае, че няма смисъл да бърза.

В Монте Карло обаче най-добрият български тенисист за всички времена тренира и по фитнес програма, известна като Ztechnique fitness. Тези упражнения (някои са с тояги като във филмите за източни бойни изкуства) са популяризирани от Майк Сараонандия, базиран в Сан Диего. Според собствените му обяснения той “съчетава традиционни и функционални методи” за тренировка на цялото тяло. Видео с такива занимания на Григор пусна в социалните мрежи мексиканската му приятелка Ейса Гонсалес.