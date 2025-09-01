Сестри Стоеви скърбят за кучето си

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева коментираха 5-ото си място от световното първенство по бадминтон в Париж.

"Лятото си отиде . . . но остави спомени, които ще пазим завинаги. Имаше и тъга, и щастие. Най-болезненото за нас беше загубата на нашия най-верен приятел, нашето куче и брат Бъки. Той завинаги ще остане в сърцата ни!

Но имаше и моменти на гордост - за втори път, в същата зала, където бяха fлимпийските игри, отново се изкачихме до почетното пето място на iветовното първенство. Паднахме, изправихме се и летяхме високо. Това лято ни научи много. А най-хубавото, най-силното, тепърва предстои. Гответе се, имаме още какво да покажем!", написаха сестрите в социалните мрежи.