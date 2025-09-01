ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21208294 www.24chasa.bg

Джейдън Санчо отива под наем в "Астън Вила"

1044
Джейдън Санчо напуска пак "Юнайтед". Снимка: клубен сайт

25-годишният  Джейдън Санчо ще премине под наем от "Манчестър Юнайтед" в "Астън Вила", съобщи в социалните мрежи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Санчо, който беше привлечен от "червените дяволи" през 2021-а година от "Борусия" (Дортмунд), прекара последните сезон и половина в други клубове под наем. Той се завърна за кратко в Дортмунд през 2024-а, а миналия сезон игра също под наем в "Челси".

Сега Манчестър Юнайтед и Астън Вила са постигнали съгласие по сделката, като предстои да бъдат финализирани и останалите формалности по договора на крилото.

Интерес към Джейдън Санчо имаше от Италия.

Джейдън Санчо напуска пак "Юнайтед". Снимка: клубен сайт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол