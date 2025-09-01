Джейдън Санчо отива под наем в "Астън Вила"

25-годишният Джейдън Санчо ще премине под наем от "Манчестър Юнайтед" в "Астън Вила", съобщи в социалните мрежи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Санчо, който беше привлечен от "червените дяволи" през 2021-а година от "Борусия" (Дортмунд), прекара последните сезон и половина в други клубове под наем. Той се завърна за кратко в Дортмунд през 2024-а, а миналия сезон игра също под наем в "Челси".

Сега Манчестър Юнайтед и Астън Вила са постигнали съгласие по сделката, като предстои да бъдат финализирани и останалите формалности по договора на крилото.

Интерес към Джейдън Санчо имаше от Италия.