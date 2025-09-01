България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

11 боксьори ще защитават честта на България на предстоящото световно първенство за мъже и жени в Ливърпул. Шампионатът на планетата ще се проведе от 4 до 14 септември и е първи под егидата на World boxing.
Състав на България, мъже
50 кг – Ергюнал Себахтин
55 кг – Хавиер Ибаниес
60 кг – Радослав Росенов
65 кг – Викторио Илиев
75 кг – Рами Киуан
80 кг – Уилиам Чолов
85 кг – Симион Болдирев
+90 кг – Йордан Морехон
Треньори: Жоел Арате, Валентин Поптолев, Александър Александров
Състав на България, жени
48 кг – Севда Асенова
51 кг – Венелина Поптолева
80 кг – Алейна Мехмед
Треньори: Борислав Георгиев, Роман Цветков
България ще бъде представена в Ливърпул и от двама съдии. На и край ринга ще бъдат Иван Попов и Павел Павлов.