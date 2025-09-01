България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

11 боксьори ще защитават честта на България на предстоящото световно първенство за мъже и жени в Ливърпул. Шампионатът на планетата ще се проведе от 4 до 14 септември и е първи под егидата на World boxing.

Състав на България, мъже

50 кг – Ергюнал Себахтин

55 кг – Хавиер Ибаниес

60 кг – Радослав Росенов

65 кг – Викторио Илиев

75 кг – Рами Киуан

80 кг – Уилиам Чолов

85 кг – Симион Болдирев

+90 кг – Йордан Морехон

Треньори: Жоел Арате, Валентин Поптолев, Александър Александров

Състав на България, жени

48 кг – Севда Асенова

51 кг – Венелина Поптолева

80 кг – Алейна Мехмед

Треньори: Борислав Георгиев, Роман Цветков

България ще бъде представена в Ливърпул и от двама съдии. На и край ринга ще бъдат Иван Попов и Павел Павлов.