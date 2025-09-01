Малки художници дариха националите с техни портрети (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес футболистите от националния отбор на България се срещнаха на базата в "Бояна" с деца от Летния курс към Националната художествена академия (НХА), които подариха на играчите портрети, нарисувани специално за тях

Малчуганите пожелаха успех на тима в предстоящите световни квалификации с Испания (4 септември) и Грузия (7 септември), а от своя страна играчите на Илиан Илиев ги зарадваха със снимки, автографи и артикули на националния отбор.

Целият проект е съвместна инициатива на Фенклуба на българските национални отбори по футбол и Лятната академия към НХА, в която участват ученици на възраст между 9 и 13 г.