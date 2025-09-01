ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21208793 www.24chasa.bg

Малки художници дариха националите с техни портрети (Снимки)

1916
Снимки: facebook.com/BulgarianNationalTeam

Днес футболистите от националния отбор на България се срещнаха на базата в "Бояна" с деца от Летния курс към Националната художествена академия (НХА), които подариха на играчите портрети, нарисувани специално за тях

Малчуганите пожелаха успех на тима в предстоящите световни квалификации с Испания (4 септември) и Грузия (7 септември), а от своя страна играчите на Илиан Илиев ги зарадваха със снимки, автографи и артикули на националния отбор.

Целият проект е съвместна инициатива на Фенклуба на българските национални отбори по футбол и Лятната академия към НХА, в която участват ученици на възраст между 9 и 13 г.

Снимки: facebook.com/BulgarianNationalTeam

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол