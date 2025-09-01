Десподов: Надявам се да извлечем максимума от пълния стадион срещу Испания

Кирил Десподов заяви, че националният отбор на България не трябва да се притеснява от предстоящия първи мач от световните квалификации срещу европейския шампион Испания. Двубоят е на 4 септември от 21,45 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

"Трябва да покажем респект към Испания, но само до излизането ни на терена. След това трябва да дадем най-доброто от себе си. Стадионът ще бъде пълен и се надявам да извлечем максималното от този мач. Естествено трябва да бъдем и реалисти, но нищо не е сигурно", коментира капитанът на държавния тим в Гърция след победата на ПАОК с 1:0 над гостуващия "Атромитос".

Десподов е възстановен от травмата на седалищния мускул, заради която пропусна началото на сезона, като взе участие в последните три мача на солунчани (два пъти като титуляр) и се разписа веднъж за трите поредни победи.

"Чувствам се добре. Постигнахме три победи в рамките на седмица, правим добро начало на сезона. Надявам се да продължим така, защото това е пътят, който ще ни донесе успехите в следващите предизвикателства", каза още българинът.

Той коментира и жребия на ПАОК за основната фаза на Лига Европа, в която гръцкият клуб ще има гостуване на 11 декември на бившия отбор на Десподов - "Лудогорец".

"Имаше едно по-особено чувство, когато разбрах, че ще играем с "Лудогорец". Това е бившият ми отбор, хората там ме уважават, както и аз тях. Щастлив съм, че ще се завърна в Разград, сигурен съм, че ще ме посрещнат топло. Но в момента към концентриран и мисля само за най-близките мачове", каза нападателят.