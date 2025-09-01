ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Радослав Янков и Тервел Замфиров са на полуфинал в новата виртуална игра за Световната купа по сноуборд

Двете големи звезди на българския сноуборд Радослав Янков и Тервел Замфиров са на полуфинал в новата виртуална игра за Световната купа в страницата на FIS в Instagram.

В нея са включени най-добрите 30 състезатели в алпийския сноуборд, като феновете решават кой ще продължи напред и ще спечели първото място за любимец на публиката.

В момента Радо и Тери са на полуфиналите. Янков е срещу Арвид Аунер (Ав), а Замфиров срещу Маурицио Бормолини (Ит). Българските звезди водят засега в класирането, като всеки вот в тяхна полза в страницата на FIS в Instagram ще им помогне да стигнат до финала.

Може да ги подкрепите тук.

