"Нюкасъл" дава 55 милиона на "Брентфорд" за Уиса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нюкасъл се споразумя за сделка на стойност 55 милиона паунда за нападателя на "Брентфорд" Йоан Уиса, ден след като той призова „пчелите" да държат на думата си и да го пуснат да си тръгне.

Сумата е 50 милиона паунда плюс 5 милиона паунда в добавки, а националът на Конго пътува към Нюкасъл, за да уреди формалностите по трансфера.

"Брентфорд" отхвърли две предишни оферти за Уиса от „свраките" през лятото.

Това се случва, след като "Ливърпул" се съгласи на рекордна за Великобритания трансферна сума от 125 млн. паунда, за да подпише с нападателя на "Нюкасъл" Александър Исак.

Мениджърът на „свраките" Еди Хоу е отчаян да подсили отбора в атака, след като след три изминали мача направиха две нулеви равенства.

28-годишният Уиса публикува изявление в неделя, в което потвърди публично, че иска да напусне и обвини "Брентфорд", че неправомерно му пречи да премине в Нюкасъл.

В изявление в Instagram Уиса каза: „През по-голямата част от лятото мълчах, но с оставащите само няколко часа до края на трансферния прозорец се чувствам длъжен да заявя ясно, че искам да напусна Брентфорд.

Смятам, че клубът ми пречи неоснователно, въпреки поредицата от справедливи оферти през лятото."