Английски отбор следи Филип Кръстев

Филип Кръстев е следен от английския втородивизионен "Шефийлд Юнайтед". Той е сред вариантите да замени Гус Хамер при евентуална продажба на звездата в полузащитата на тима, пишат на Острова.

28-годишният Хамер, който е бивш младежки национал на Нидерландия, иска да напусне състава на "остриетата", а сериозен интерес към него проявява гранда от родината му ПСВ.

Кръстев, който е собственост на белгийския "Ломел", но в последните 18 месеца игра под наем в нидерландския "Зволе", за който записа 8 гола и 7 асистенции в 46 мача.

Кръстев е следен още от НАК (Бреда, Нид) и от клубове от Италия и Испания.