"Манчестър Юнайтед" взима Ламенс за 18 милиона, отказва се от Емилиано Мартинес

"Манчестър Юнайтед" се спорозумяха с белгийския вратар Сене Ламенс от "Роял Антверпен" за сумата от 21 млн. евро.

Това слага край на интереса на Юнайтед към вратаря на "Астън Вила" Емилиано Мартинес.

23-годишният Ламенс заминава за Манчестър, за да подпише петгодишен договор с клуба.

Аморим е смята, че това е човека да реши проблемите с вратарския пост, след като турчинът Алтай Байиндър допусна няколко грешки в първенството, а номер едно от миналия сезон Андре Онана допусна два лесни гола срещу четиридивизиония "Гримсби".

„Мисля, че в момента е трудно да си вратар на Манчестър Юнайтед", заяви Рубен Аморим след победата с 3:2 над Бърнли в събота.

Източници от Юнайтед казват, че виждат Ламенс като обещаващ млад вратар с блестящо бъдеще.

Ламенс се присъедини към "Антверпен" като свободен агент от "Клуб Брюж" през 2023 г., като записа 64 мача за "Антверпен" и спечели Суперкупата на Белгия през 2023 г.

Белгийският младежки национал все още не е играл за националния отбор на страната си, но получи първата си повиквателна през март 2025 г. и се счита за дългосрочен заместник на Тибо Куртоа.

Миналия сезон Ламенс записа 30 мача в белгийската Про Лига и запази вратата си суха в седем от тях.

Преди да бъде сключена сделката, Ламенс беше изключен от състава на "Антверпен" за два поредни мача от белгийската Про Лига.