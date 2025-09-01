ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров в Китай: БСП - Обединена левица оценява ви...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21209068 www.24chasa.bg

"Манчестър Юнайтед" взима Ламенс за 18 милиона, отказва се от Емилиано Мартинес

Виктор Григоров

1224
Сене Ламенс Снимка: Инстаграм

"Манчестър Юнайтед" се спорозумяха с белгийския вратар Сене Ламенс от "Роял Антверпен" за сумата от 21 млн. евро.

Това слага край на интереса на Юнайтед към вратаря на "Астън Вила" Емилиано Мартинес.

23-годишният Ламенс заминава за Манчестър, за да подпише петгодишен договор с клуба.

Аморим е смята, че това е човека да реши проблемите с вратарския пост, след като турчинът Алтай Байиндър допусна няколко грешки в първенството, а номер едно от миналия сезон Андре Онана допусна два лесни гола срещу четиридивизиония "Гримсби".

„Мисля, че в момента е трудно да си вратар на Манчестър Юнайтед", заяви Рубен Аморим след победата с 3:2 над Бърнли в събота.

Източници от Юнайтед казват, че виждат Ламенс като обещаващ млад вратар с блестящо бъдеще.

Ламенс се присъедини към "Антверпен" като свободен агент от "Клуб Брюж" през 2023 г., като записа 64 мача за "Антверпен" и спечели Суперкупата на Белгия през 2023 г.

Белгийският младежки национал все още не е играл за националния отбор на страната си, но получи първата си повиквателна през март 2025 г. и се счита за дългосрочен заместник на Тибо Куртоа.

Миналия сезон Ламенс записа 30 мача в белгийската Про Лига и запази вратата си суха в седем от тях.

Преди да бъде сключена сделката, Ламенс беше изключен от състава на "Антверпен" за два поредни мача от белгийската Про Лига. 

Сене Ламенс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол