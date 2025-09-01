ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров се върна в Хасково и зарадва деца в родния си клуб

Григор Димитров с малки тенисисти в родния си клуб в Хасково Снимка: Фондация "Григор Димитров"/Instagram

Григор Димитров използва свободното си от турнири време, за да се върне в родния си град Хасково.

Най-добрият български тенисист в историята се възстановява след операцията заради скъсан гръден мускул и няма да участва в турнири поне до средата на октомври.

Бившият №3 по традиция посети своя клуб "Хасково 2015", в който треньор е баща му Димитър. Звездата ни не пропусна възможността да зарадва малките тенисисти, които се снимаха с него.

Ден по-рано Димитров публикува в Instagram снимка с приятелката си Ейса Гонсалес. Двамата са в дома на Григор в Монте Карло, а на гости са художничката Самар Джашан и нейната половинка. Кадърът е на фона на една от картините, които живеещата в Дубай Самар преди време поради на нашия тенисист. Двамата са много близки и често се събират, когато Григор е в Обединените арабски емирства.

Нашият тенисист с приятелката си Ейса Гонсалес и художничката Самар Джашан, с която са много близки.

