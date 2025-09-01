Казийски подписа с вицешампиона на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездният волейболен ветеран Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион "Локомотив Авиа", съобщиха от волейболния клуб.

До момента 40-годишният (след 22 дни става на 41) посрещач водеше подготовка с италианския "Тренто", но контрактът му с пловдивчани вече е факт.

Така Казийски ще играе в България след 20 г. пауза.

"Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив", написаха от клуба.