ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров в Китай: БСП - Обединена левица оценява ви...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21209550 www.24chasa.bg

Казийски подписа с вицешампиона на България

952
Матей Казийски (на снимката) и "Тренто" гостуват днес на "Лубе" с Алекс Николов за втори мач от финалния плейоф на италианското волейболно първенство. "Тренто" води с 1:0 в серията, в която се играе до 3 победи от 5 мача. СНИМКА: FIVB

Звездният волейболен ветеран Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион "Локомотив Авиа", съобщиха от волейболния клуб.

До момента 40-годишният (след 22 дни става на 41) посрещач водеше подготовка с италианския "Тренто", но контрактът му с пловдивчани вече е факт.

Така Казийски ще играе в България след 20 г. пауза.

"Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив", написаха от клуба.

Матей Казийски (на снимката) и "Тренто" гостуват днес на "Лубе" с Алекс Николов за втори мач от финалния плейоф на италианското волейболно първенство. "Тренто" води с 1:0 в серията, в която се играе до 3 победи от 5 мача. СНИМКА: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол