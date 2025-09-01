ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори в настоящия прозорец за международни мачове на ФИФА.

Теодор Иванов и Петко Панайотов се присъединяват към състава на младежкия национален отбор на България за първите двубои от квалификациите за Евро 2027. Нашите приемат Гибралтар на 5 септември и гостуват на Азербайджан 4 дни по-късно.

Нападателят Йоанис Питас попадна в основната група на Кипър за предстоящите световни квалификации срещу Австрия като гост (6 септември) и срещу Румъния като домакин (9 септември).

Бранителят Лумбард Делова бе включен в списъка на Косово за старта на пресявките за мондиала срещу Швейцария като гост (5 септември) и срещу Швеция като домакин (9 септември).

Вратарят Фьодор Лапоухов получи повиквателна за националния тим на Беларус за световните квалификации срещу Гърция като гост (5 септември) и срещу Шотландия като домакин (8 септември).

Сейни Санянг пък бе включен в групата на Гамбия за двубоите срещу Кения като гост (5 септември) и срещу Бурунди като домакин (9 септември) от квалификациите в зона „Африка".

Мика Пинто, който тренира отделно от първия отбор на ЦСКА, бе извикан в националния тим на Люксембург.

Останалите футболисти на „червените" ще заминат днес на няколкодневен лагер в Банско до петък (5 септември).