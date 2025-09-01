ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да съкрати...

Най-добрият ни съдия с 6 мача на дамското световно до момента, остава и мачовете от топ 8

Ивайло Иванов Снимка: NVL.BG

Най-добрият ни волейболен съдия Ивайло Иванов имаше наряди за 6 мача на световното първенство за жени в Тайланд.

Все още не са направени назначенията за четвъртфиналите, а със сигурност реферът ще остане до края на турнира. През тази година Иванов ръководи финала на Шампионската лига, а беше на три от турнирите в Лигата на нациите. На финалния турнирза мъжете беше главен съдия в мача за бронза.

Досега в Тайланд съдията ни беше първи на мачовете Белгия – Словакия и Германия – Полша от груповата фаза. Световната федерация FIVB му гласува доверие за континенталните дербита на осминафиналите Япония – Тайланд и САЩ – Канада. Освен това Иванов имаше наряди като втори за Белгия – Куба и Белгия – Италия.

България отпадна от световното първенство в груповата фаза.

