Петър Матов стана най-бързият колоездач по маршрута Дунав Ултра

Категорията "до 48 часа" се превърна в зрелищно предизвикателство за почитателите на аматьорското колоездене

Рекордьорът по преминаване на маршрута Ком–Емине с велосипед – Петър Матов (35 г., от гр. Троян) – постигна ново впечатляващо постижение, като първи достигна крайната точка на 700-километровия маршрут Дунав Ултра по време на ежегодното му масово изминаване, съобщиха от екипа на велоприключението.

Матов се включи в най-екстремната категория на инициативата – „до 48 часа", стартирайки с 4-часово закъснение спрямо останалите участници. Въпреки това той изпревари 30 колоездачи в рамките на предизвикателството, превръщайки участието си в истинско зрелище за последователите на аматьорския спорт.

Неговият основен конкурент – Ростислав Григоров (45 г., Разград) – дълго време водеше колоната по маршрута от Видин до Тутракан, но в крайна сметка Матов го изпревари.

Общо 140 колоездачи потеглиха рано сутринта на 30 август 2025 г. от Видин с цел да изминат туристическия веломаршрут №1 в България – Дунав Ултра – и да се сдобият със сертификат за преминаване. Инициативата не е състезание, а лично предизвикателство, при което маршрутът може да бъде преминат в различни времеви категории: до 48 часа, до 5 дни, до 7 дни и над 7 дни. При успешно завършване се издава индивидуален сертификат в зависимост от избраната категория и съответно постигната цел.

Категорията „до 48 часа" е най-динамичната и атрактивна част от кампанията. Според регламента, участниците са длъжни да направят минимум една непрекъсната почивка от 4 часа в рамките на първите 24 часа след старта.

Петър Матов избра да направи своята почивка непосредствено след старта, което му позволи да колоезди непрекъснато в продължение на 29 часа – от Видин до Дуранкулак. Тази стратегия се оказа успешна – той изпревари един по един всички в категорията, включително най-сериозния си опонент – Ростислав Григоров.

По традиция в Дунав Ултра не се обявява официално класиране и няма призьори. Единствено времето на най-бързия участник се вписва в неговия сертификат. Само той получава официални поздравления – в случая от кмета на Дуранкулак Веселин Йорданов и от създателя на Дунав Ултра Борис Бегъмов.