Филип Кръстев ще играе в ниво II на Англия

Филип Кръстев официално е ново попълнение на отбора от Чемпиъншип (ниво II на английския футбол) "Оксфорд Юнайтед". 23-годишният атакуващ халф, който има 24 мача за страната си, се присъедини под наем от белгийския "Ломел".

За последно Кръстев, който преди 3 г. вдигна купата на България с "Левски", игра за "Зволе" (Нидерландия). 

"Няма по-добро място за футбол от Англия. Щастлив съм и благодарен, че този трансфер стана факт. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на клуба да върви напред. Искам да се предизвиквам ежедневно и да постигаме успехи заедно. Целта ми е да бележа, да създавам положения и да печелим всеки възможен мач", каза Кръстев.

