Аспарухов: Бленджини промени манталитета на националния отбор

Волейболният национал Аспарух Аспарухов се чувства уверен преди началото на световното първенство във Филипините между 12 и 28 септември.

Нашите започват участието си в груповата фаза на шампионата на 13 септември срещу Германия.

"Първите две седмици бяха много тежки, свършихме доста работа - техническа и физическа. Сега сменихме режима на работа. Вече сме фокусирани върху мачовете от Световното първенство. Готови сме, напрежението не е нещо ново за нас. Старая се да подкрепям съотборниците, особено по-младите. Старая се да давам максимума за отбора. В предишните години се опитах да науча максимално много от по-големите. Радвам се, че имах този шанс", коментира Аспарухов в интервю пред официалния сайт на федерацията ни.

Посрещачът очаква тежки мачове за България на Световното първенство, но е оптимист за бъдещето на отбора под ръководството на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Треньорът смени системата на игра - трябва да реагираме по определен начин в трудни моменти. Все още сме далеч от това, което трябва да бъде, но Бленджини промени доста от манталитета на отбора. Младите в състава също допринесоха. Съвкупността от всичко това може да ни донесе резултата в бъдеще. На световното първенство отборите вече са сработени. Очаквам всеки един мач да е труден. Тимовете са добри на всякакво ниво. Нашата група е една от най-оспорваните. Трябва да излезем с добра игра и характер във важните моменти. По-младите са играли на важни форуми. Напрежението не е като при мъжете, но знаят как стоят нещата. Имаме предимство от гледна точка на това, че съставът е млад и е по-издръжлив физически от противниците. Трябва да издържим в няколко мача, не само в един", каза още Аспарух Аспарухов.