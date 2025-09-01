ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Европейският център за сигур...

4 дни почивка в "Левски"

1260
Хулио Веласкес СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес дава 4 дни почивка на футболистите от представителния отбор през тази седмица по време на паузата в шампионата заради ангажиментите на националните отбори в световните квалификации.

"Сините" имат изиграни 14 официални срещи от началото на сезона на 10 юли и испанският спец иска да освежи играчите с по-леки натоварвания.

Левскарите ще почиват днес и утре, както и през уикенда.

За сряда и петък са предвидени сутрешни занимания, а в четвъртък ще има две тренировки - от 10,00 часа и от 18,00 часа.

Софиянци няма да играят контрола в паузата, а следващият им официален мач е домакинство на шампиона "Лудогорец" на 20 септември в пряк сблъсък между лидерите в класирането на Първа лига.

