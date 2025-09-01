Ексцесии в Гоце Делчев при победа на "Славия II"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вторият състав на "Славия" победи с 2:1 като гост "Пирин" (Гоце Делчев) в мач от петия кръг в Югозападната Трета лига, който ще бъде запомнен с нахлуване на публика в тунела на стадиона, съобщава сайтът на "белите".

"Славистите изостанаха в резултата през първото полувреме, но успяха да достигнат до обрат след попадения на Васил Казълджиев в 70-ата минута и на Владимир Драганов в допълнителното време на срещата.

Домакините демонстрираха изключително грубо поведение и останаха в намален състав още в 35-ата минута, а след почивката двубоят се превърна в корида, застрашила сериозно здравето на някои от играчите на „белите". Двата отбора завършиха с по 9 футболисти, но победата беше в полза на младите „бели" таланти.

Хвърчащите бутилки и опитите за саморазправа с футболистите на Славия от страна на противниковия тим и публиката принудиха Ангел Славков, който води „Б" отбора, да повика полиция, ескортирала славистите след края на двубоя.

Вторият тим на „белите", който е съставен изцяло от юноши от клубната академия, е на второ място във временното класиране с 10 спечелени точки след три победи, едно равенство и една загуба", гласи материалът в сайта на "Славия".

От "Пирин" пък обявиха следното:

"Ръководството на ФК "Пирин" (Гоце Делчев) изразява своето изключително възмущение от скандалното съдийство на рефера Кирил Кирилов и неговия асистент Марио Донев по време на вчерашния мач срещу "Славия II", в който тимът загуби с 1:2.

Техните престъпни действия и тенденциозни отсъждания изнервиха до краен предел футболистите, публиката и целия ни щаб.

Считаме, че подобно отношение е недопустимо и уронва престижа на футбола. Действията на съдиите не допринасят за честната и спортсменска игра, а напротив – създават напрежение и конфликти, които са в разрез с нашите принципи.

С оглед на случилото се, ръководството на ФК „Пирин" (Гоце Делчев) декларира, че не желае съдията Кирил Кирилов и неговият асистент Марио Донев да бъдат назначавани повече за мачове на нашия отбор. Заявяваме, че тяхното присъствие на Градския стадион е нежелателно и може да доведе до неконтролируеми и непредвидими последици.

Надяваме се, че компетентните органи ще вземат необходимите мерки, за да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Ние ще продължим да защитаваме интересите на нашия клуб и да се борим за спазването на феърплея.

При първото положение е вдигната засада, а ясно се вижда, че играчът ни изскача от дълбочина.

При второто – вратаря на "Славия" не играе с топката и извършва нарушение. Вижда се, че нападателя играе с топката, а отсъждането е фаул в нападение."