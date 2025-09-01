Селекционерът на България: Няма да се защитаваме срещу Испания

Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно.

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев. На 4 септември родната селекцията приема европейския шампион от миналото лято. Срещата е от първия кръг на квалификации за световното. А на "Васил Левски" ще има 40 хил. души.

"Надявам се духът на националния стадион, който е водил отбора към победи в подобни големи мачове, отново да се събуди. Няма как в световна квалификация да очакваме, че ще има подценяване от страна на съперника. Испания ще играе срещу нас на сто процента. Но само с дух и характер няма как да стане, трябва да се играе и умно. Трябва да покажем футболни достойнства и да се възползваме от силните страни на нашия отбор и от слабите страни на Испания", каза Илиан Илиев пред събралите се репортери.

Той добави, че сутринта е бил направен видеоразбор на играта на испанците. Илиев каза, че е посочил това, върху което иска да се фокусират футболистите и е акцентирал върху слабите страни на Ла Фурия.