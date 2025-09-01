ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова етапна победа за сърбин и нов водач в обиколката на България

Обиколката на България има нов лидер. Снимка: Facebook/Tour of Bulgaria

Сърбинът Михайло Столич спечели втория етап от  колоездачната обиколка на България и поведе в генералното класиране.

Състезателят на United Shipping се наложи във финалния спринт в 134,2-километровия етап от Карнобат до Казанлък, като изпревари италианеца Лоренцо Мали от тима на състава на Gallina Ecotek. 

Основната група финишира с време от 3 часа, 8 минути и 3 секунди, а с победата си Столич успя да свали от върха в класирането гръцкия си съотборник Никифорос Арваниту и в утрешния трети етап ще носи жълтата фланелка.

Столич води и в подреждането за бялата фланелка, която се дава на най-добрия млад състезател до 25 години. Фланелката за №1 при катерачите е за италианеца Томазо Ригати от Gragnano SC, а в класирането по точки от спринтове за лилавата фланелка първи е нидерландецът Таймен Пардекопер от "Левски". 

Обиколката продължава във вторник с третия етап - 118,5 километра от Казанлък до Троян.

