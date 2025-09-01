Националите играят пред пълна зала срещу Япония в Токио

Мъжкият национален отбор по волейбол започна втората част от подготовката си за световното първенство във Филипините.
Избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини проведоха първата си тренировка в Националния спортен център за високо майсторство в Токио.
За България утре и в сряда предстоят две контролни срещи срещу Япония - в Ariake Arena, която прие олимпийските битки през 2021 г.
Капацитетът на залата е 14 000 зрители, а свободни места за спарингите няма.
На 7 и 8 септември за България следват контроли със САЩ в Хирошима.