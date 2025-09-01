ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В село Лозен Данчо реставрира старите къщи и ги да...

Националите играят пред пълна зала срещу Япония в Токио

Мъжкият национален отбор по волейбол започна втората част от подготовката си за световното първенство във Филипините.

Избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини проведоха първата си тренировка в Националния спортен център за високо майсторство в Токио.

За България утре и в сряда предстоят две контролни срещи срещу Япония - в Ariake Arena, която прие олимпийските битки през 2021 г.

Капацитетът на залата е 14 000 зрители, а свободни места за спарингите няма.

На 7 и 8 септември за България следват контроли със САЩ в Хирошима.

