Въпреки призивите за махане на Керкез ЦСКА го остави

Душан Керкез ще продължи да води ЦСКА. Въпреки натиска от феновете треньорът на “червените” веднага да бъде разкаран, шефовете на “армейците” решават да дадат шанс на 49-годишния наставник.

Босовете на ЦСКА се събират на извънредна сбирка, а мнозинството гласува кредит на доверие на Керкез. Все пак обаче той ще бъде махнат при нов резил. След паузата на първенството заради световните квалификации на националните отбори ЦСКА приема “Септември” на 13 септември.

Както е известно, начело с бившия треньор на “Ботев” (Пд) “червените” записаха исторически антирекорд, след като нямат успех след 6 мача от началото на първенството.

В същото време “армейците” проявяват интерес към Кристиян Балов от “Славия”, който развинти скъпоплатената селекция на ЦСКА при равенството 2:2 в събота.

Тази вечер Керкез и играчите, които не са с националните отбори, заминаха за лагер в Банско. Треньорът на рекордьора по титли в България няма да може да разчита на миниподготвителния лагер на Теодор Иванов и Петко Панайотов, които се присъединяват към състава на младежкия национален отбор на България за пресевките за европейското след 2 г.

Нападателят Йоанис Питас вече е в лагера на родината си Кипър. Същото сториха Лумбард Делова (Косово), Фьодор Лапоухов (Беларус), Сейни Санянг (Гамбия) и прокуденият от първия тим Мика Пинто (Люксембург).