Селекцията в “Левски” не е приключила

“Левски” вече привлече 6-има нови през лятото, но селекцията на “Герена” изобщо не е приключила.

До края на трансферния прозорец у нас - 8 сетември, се очаква “сините” да се подсилят с поне един. Усилено се търси нападател, тъй като треньорът на столичани Хулио Веласкес държи да увеличи конкуренцията на този пост. Към момента испанският тактик разполага с Мустафа Санагаре и младия Борислав Рупанов. На върха на атака понякога Веласкес използва и Евертон Бала, който по принцип е крило. Наблюдаваните за нови в “Левски” са чужденци. А част от тях играят в родното първенство.

Иначе след успеха 2:1 над ЦСКА 1948 играчите на “Левски” получиха дълга почивка. През тази седмица “сините” ще имат занимания 3 дни, а останалите 4 ще презареждат батериите.

За първи път от началото на кампанията у нас си пролича и умората у играчите на Веласкес. През втората част “Левски” изнесе най-слабата си продукция от сезона. И дори накрая се наложи стражът Светослав Вуцов да бави времето срещу ЦСКА 1948.

За кратко време “сините” навъртяха 14 мача - 6 в първенството и 8 в Европа.

“Физическата умора е налице, но играчите се представят по изключителен начин в това отношение”, каза след трудния успех над “червените” от Бистрица Веласкес.

Испанецът призна, че отборът му няма да играе контрола по време на паузата за националните отбори.

“Имам план, който следвам”, каза още Веласкес, който отново се преклони пред публиката на отбора.

След паузата за националите за “сините” следва мач с “Локо” (Сф), където треньор е бившият наставник на отбора Станислав Генчев.

