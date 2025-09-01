Истерията по Испания започва утре вечер в 20 часа







Истерията по националния отбор на Испания в България ще започне още утре вечер.

Точно 2 дни преди мача на годината между иберийци и четата на Илиан Илиев европейският шампион от миналото лято пристига у нас. Двубоят от първия кръг в група Е е на 4 септември. А Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел - 40 хил.

Селекцията на Луис де ла Фуенте трябва да кацне у нас утре в 20,05 ч с чартърен полет. Очаква се пред терминал 1 да има десетки хиляди фенове и ловци на автографи, за да може да се докоснат до някоя от звездите на селекцията на Луис де ла Фуенте, начело с актуалния носител на "Златната топка" Родри и детето чудо на футбола Ламин Ямал, сочен за бъдещ победител в най-престижната класация.

Европейските шампиони днес се събраха за първа тренировка в базата си в близост до Мадрид. Преди да пристигнат у нас, играчите на Де ла Фуенте ще имат още едно занимание.

"Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно", каза селекционерът на България Илиан Илиев преди първата тренировка на нашите. Той увери, че е запознал извиканите от него със слабите страни на съперника.

"Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на "Васил Левски". Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие", добави още Илиев.

Играчите на Илиан Илиев тренират на базата в Бояна.

Най-опитният в родния състав - Георги Миланов, пък откровено си призна, че "Васил Левски" ще е пълен заради противника.

"Ясно е, че тези 40 000 идват да гледат звездите на Испания, но ще подкрепят нас. Ако видят дори малко от нас, знаем, че този стадион е способен на всичко. Ще дадем всичко от първата минута. Знаем колко е тежко и трудно. Това е мач, който може да е за историята. Много добре си спомням мача с Италия, който свърши 2:2. Тогава вкарах, така че се надявам и сега да се случи нещо подобно и да зарадваме хора, които ще дойдат да ни подкрепят", каза още халфът Миланов.