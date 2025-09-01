ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вратарят на България Митов: Тежките мачове като този срещу Испания са най-хубавите

Димитър Митов (най-вдясно) Снимка: Велислав Николов

Вратарят на националния ни тим Димитър Митов ще запише своя мач номер 12 зяа България срещу европейския шампион Испания в четвъртък, когато е световната квалификация в София.

"Няма значение, че играем срещу Испания. Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България. Винаги има респект към всеки един противник, но най-важното е да се фокусираме върху нашите действия. Трябва да дадем най-доброто и да зарадваме публиката.

Попитан какви трябва да са очакванията от българска страна, когато гостува най-силният отбор в Европа в момента, Митов отговори: "Ние винаги трябва да имаме очаквания. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите мачове", завърши той.

