С 300 зора "Байерн" взе Николас Джаксън за бая пари

След голяма трансферна сага и 300 зора "Байерн" все пак привлече нападателя Николас Джаксън от "Челси" под наем до края на сезона, съобщава Sky Sports. Сделката обаче има задължителна клауза за откупуване на правата на сенегалеца за 81,4 милиона евро.

Сумата е разделена на 16,4 милиона евро за периода под наем и 65 милиона евро за постоянен трансфер. Разликата в тази сделка и предложената от "Байерн" през уикенда са няколко милиона отгоре и задължителната опция за трансфер.

Джаксън пристигна в Мюнхен в събота, но след контузията на Лиъм Делап от Лондон поискаха той да се прибере в Англия.

Африканецът обаче отказа, а явно при последвалите преговори от "Челси" са поизвили ръцете на германския гранд.