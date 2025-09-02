И жена в съдийския екип за България - Испания. Реферите са от Сърбия

Жена ще бъде АВАР на световната квалификация България - Испания в четвъртък. Става въпрос за сръбкинята Йелeна Цветкович от Лесковац. Тя ще помага на сънародника си Момчило Маркович.

Съдията от елитна категория на УЕФА Сърджан Йованович ще бъде главен съдия на мача. Той започва кариерата си на международен рефер точно от България, като свири 25 март 2016 година младежката квалификация на нашите с Уелс, като мачът завършва 0:0. След това на 3 август свири мача от третия квалификационен кръг "Маритимо" - "Ботев" (Пд) 2:0. И на 13 октомври 2018 година за последно е в София на мача от Лигата на нациите България - Кипър, който националите, водени от Петър Хубчев спечелиха с 2:1 с голове на Кирил Десподов и Тодор Неделев след перфектни центрирания на Страхил Попов. Десподов и Георги Миланов са единствените оцелели от онзи мач.

Йованович в момента е на курса на УЕФА за елитни рефери заедно с Георги Кабаков.

На Сърджан Йованович ще помагат Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти арбитър е Новак Симович.

Един от най-добрите европейски рефери в близкото минало Конрад Плауц ще е съдийски наблюдател на УЕФА. Бьорн Кнут от Норвегия е дежурен делегат.