"Манчестър Юнайтед" разкара още двама от ненужните

След като прати Джейдън Санчо под наем в "Астън Вила", "Манчестър Юнайтед" разкара още двама от ненужните в отбора.

Антони се присъединява към "Бетис, в който през пролетта бе преотстъпен, с постоянен договор. "Червените дяволи" дават под наем на "Наполи" пък Расмус Хойлунд, който трябва да бъде купен от италианския шампион след 12 месеца.

"Юнайтед" ще получи общо 25 милиона евро за Антони, след като купи бразилеца за 86 милиона от "Аякс" през 2022 г. Крилото подписа с "Бетис" за 4 сезона.

Датският нападател Хойлунд премина на "Олд Трафорд" от "Аталанта" преди 2 години, записвайки 26 попадения в 95 двубоя.

През следващото лято "Наполи" трябва да купи 22-годишния футболист за 50 милиона евро.

