Националният тим има ново попълнение - талисмана Юнак

Националният отбор на България се радва на ново попълнение в своите редици – талисмана Юнак, който направи своя официален дебют на старта на лагера в Национална футболна база" в Бояна преди световните квалификации с Испания (4 септември) и Грузия (7 септември).

Лъвът бе представен пред журналисти преди медийния брифинг, в който участие взеха селекционерът Илиан Илиев и националите Димитър Митов и Георги Миланов.

Дебютът на Юнак пред привържениците ще е още на 2 септември на стадион „Юнак", където в рамките на два дни ще се проведе благотворителната футболна фиеста „Заедно за децата" по инициатива на БФС и фондация "Слънчеви деца 2024". Събитието стартира в 17 часа, като билети може да бъдат закупени оттук.

Талисманът Юнак ще бъде там и на 3 септември между 17:00 и 23:00 часа, а първият му мач за България е повече от специален – домакинството на Испания на старта на световните квалификации. Двубоят ще се играе пред 40 000 зрители, като всички билети вече бяха разпродадени.

В деня на сблъсъка ще има обособена фен зона, където на голям екран ще бъде излъчен двубоят с европейския шампион, а арена на събитието и този път ще е стадион „Юнак".